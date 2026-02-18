Успешный побег из российского СИЗО террорист совершил без настроения

Свидетель Тюлькин: Черепанов в ночь побега из СИЗО на Урале был без настроения

Осужденный за терроризм Александр Черепанов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в ночь побега из СИЗО-1 в Екатеринбурге был не в настроении. Об этом рассказал его сокамерник Андрей Тюлькин, выступивший свидетелем на процессе в Верх-Исетском суде, передает ТАСС.

По его словам, Черепанов болел, не лег спать в обычное время. У него была небольшая арматура, которую он нашел за окном камеры, а также электроды, оставленные хозработниками в коридоре. С их помощью он открывал окно для приема пищи. Тюлькин пояснил, что окно было старое, поэтому даже когда его запирали на щеколду, его всегда можно было открыть с помощью крючка. Сотрудники СИЗО были в курсе, что окно открывается, они могли его закрыть, а могли оставить, так как в камерах не было вентиляции и, поэтому было душно.

Также заключенные могли передавать друг другу разные предметы через отверстие в стене диаметром 2-3 сантиметра. Перед побегом Черепанов разорвал пополам постельное белье и связал его, затем открыл дверь камеры через окно для приема пищи и вышел в коридор. Он освободил товарища Ивана Корюкова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), вместе с которым совершил преступление террористической направленности. Вдвоем они вскрыли дверь, ведущую в прогулочный двор, и оттуда забрались на крышу. По крышам сообщники добрались до пожарной лестницы и скрылись.

Дежурившая в ту ночь старший оператор СИЗО Наталья Бойцова, следившая за видеокамерами, не заметила беглецов. Она рассказала, что в камере Черепанова не было видеонаблюдения, к тому же она дежурила одна вместо положенных семи операторов, поэтому физически не смогла бы уследить за 16 мониторами, на которые выводится изображение с 503 видеокамер. После побега их установили еще больше.

Выступившие в суде сотрудники СИЗО указали на несработавшие датчики, туман и кадровый дефицит, благодаря этим обстоятельствам двоим террористам удалось сбежать ночью 1 сентября 2025 года. Черепанова поймали 8 сентября у поселка Медный в районе Чусовского тракта. 15 сентября был найден и задержан Корюков. Они прятались на дачах.