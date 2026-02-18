Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:32, 18 февраля 2026Силовые структуры

Успешный побег из российского СИЗО террорист совершил без настроения

Свидетель Тюлькин: Черепанов в ночь побега из СИЗО на Урале был без настроения
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

Осужденный за терроризм Александр Черепанов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в ночь побега из СИЗО-1 в Екатеринбурге был не в настроении. Об этом рассказал его сокамерник Андрей Тюлькин, выступивший свидетелем на процессе в Верх-Исетском суде, передает ТАСС.

По его словам, Черепанов болел, не лег спать в обычное время. У него была небольшая арматура, которую он нашел за окном камеры, а также электроды, оставленные хозработниками в коридоре. С их помощью он открывал окно для приема пищи. Тюлькин пояснил, что окно было старое, поэтому даже когда его запирали на щеколду, его всегда можно было открыть с помощью крючка. Сотрудники СИЗО были в курсе, что окно открывается, они могли его закрыть, а могли оставить, так как в камерах не было вентиляции и, поэтому было душно.

Также заключенные могли передавать друг другу разные предметы через отверстие в стене диаметром 2-3 сантиметра. Перед побегом Черепанов разорвал пополам постельное белье и связал его, затем открыл дверь камеры через окно для приема пищи и вышел в коридор. Он освободил товарища Ивана Корюкова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), вместе с которым совершил преступление террористической направленности. Вдвоем они вскрыли дверь, ведущую в прогулочный двор, и оттуда забрались на крышу. По крышам сообщники добрались до пожарной лестницы и скрылись.

Дежурившая в ту ночь старший оператор СИЗО Наталья Бойцова, следившая за видеокамерами, не заметила беглецов. Она рассказала, что в камере Черепанова не было видеонаблюдения, к тому же она дежурила одна вместо положенных семи операторов, поэтому физически не смогла бы уследить за 16 мониторами, на которые выводится изображение с 503 видеокамер. После побега их установили еще больше.

Выступившие в суде сотрудники СИЗО указали на несработавшие датчики, туман и кадровый дефицит, благодаря этим обстоятельствам двоим террористам удалось сбежать ночью 1 сентября 2025 года. Черепанова поймали 8 сентября у поселка Медный в районе Чусовского тракта. 15 сентября был найден и задержан Корюков. Они прятались на дачах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Завершен очередной раунд переговоров по Украине. Мединский заявил, что было тяжело, а Зеленский огласил два спорных вопроса

    В России придумали новый налог

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Офис Зеленского просил Залужного не выпускать разгромное интервью

    В России подешевел бензин

    Украина начала «задыхаться» без боеприпасов для американских Patriot

    В Госдуме предложили пересмотреть формирование цен на детские тарифы в такси

    Россиянин ушел на СВО после известия о пропаже сына и не выжил

    Клебо улучшил свой исторический рекорд по числу побед на Олимпиадах

    Борющаяся с раком Симоньян ответила на критику внешнего вида

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok