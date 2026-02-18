Реклама

11:40, 18 февраля 2026

В работе YouTube заметили масштабный сбой

В работе видеохостинга YouTube наблюдается масштабный сбой
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В работе видеохостинга YouTube наблюдается масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Отмечается, что свыше 320 тысяч жалоб поступает из США, еще 18 процентов пользователей заявили о проблемах в работе сайта. Также у 56 процентов — приложение вовсе не работает.

Кроме того, значительные перебои в работе сервиса также наблюдаются в Великобритании, Германии, Италии и Франции.

Ранее депутат Госдумы Евгений Попов назвал чушью сообщения издания Baza о блокировке мессенджера Telegram с 1 апреля.

В Минцифры прокомментировали ограничение работы мессенджера Telegram в России.

