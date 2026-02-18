В работе YouTube заметили масштабный сбой

В работе видеохостинга YouTube наблюдается масштабный сбой

В работе видеохостинга YouTube наблюдается масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Отмечается, что свыше 320 тысяч жалоб поступает из США, еще 18 процентов пользователей заявили о проблемах в работе сайта. Также у 56 процентов — приложение вовсе не работает.

Кроме того, значительные перебои в работе сервиса также наблюдаются в Великобритании, Германии, Италии и Франции.

