Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:48, 18 февраля 2026Наука и техника

В России нашли способ укреплять десны без операции

Фракционный лазер запускает регенерацию и формирует устойчивый биотип десен
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Елена Вах / Коммерсантъ

Исследователи Сеченовского университета и РУДН показали, что фракционный лазер способен запускать регенеративные процессы в слизистой оболочке полости рта и способствовать формированию более устойчивого биотипа десны. Технология может быть особенно полезна пациентам с тонкой десной, которая хуже сопротивляется воспалению и чаще подвержена рецессиям. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе университета.

Фракционный фототермолиз основан на создании в ткани микроскопических зон воздействия, которые активируют естественные механизмы восстановления. Метод широко применяется в дерматологии, однако в стоматологии его потенциал до сих пор изучен ограниченно. Авторы работы подобрали параметры лазерного воздействия, при которых слизистая формирует более плотный и устойчивый «средний» биотип вместо исходного тонкого.

Материалы по теме:
Когда чистить зубы: до или после завтрака? Врач поставила точку в спорах
Когда чистить зубы: до или после завтрака?Врач поставила точку в спорах
28 июня 2025
Россияне вставляют себе зубы и увеличивают губы дома, чтобы сэкономить на врачах. Как это приводит к жутким последствиям?
Россияне вставляют себе зубы и увеличивают губы дома, чтобы сэкономить на врачах.Как это приводит к жутким последствиям?
25 августа 2023

В эксперименте на животных ученые наблюдали реакцию тканей в течение шести недель после процедуры. Было зафиксировано утолщение эпителия, активизация фибробластов, рост новых сосудов и ремоделирование соединительной ткани без признаков рубцевания. К концу наблюдения сформировалась зрелая и более объемная мягкая ткань.

По мнению исследователей, технология может стать менее травматичной альтернативой хирургическому увеличению прикрепленной десны. Авторы подчеркивают, что метод требует дальнейших клинических подтверждений, однако уже сейчас он рассматривается как перспективный инструмент регенеративной стоматологии.

Ранее стало известно, что средиземноморская диета снижает риск воспаления десен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия и США обсуждают «величайшую сделку» по снятию санкций и освоению Сибири. Зеленский называл ее «пакетом Дмитриева»

    Как получить алименты с отца, у которого «ничего нет». Отвечают юристы

    Самолет Malaysia Airlines «растворился» в небе. Самые интересные версии его судьбы

    Огромная глыба льда рухнула на голову россиянину

    Буданов прокомментировал переговоры в Женеве

    В России нашли способ укреплять десны без операции

    Макаревич заработает миллионы в День защитника Отечества

    Сменившая имидж певица Глюкоза заявила о желании сделать пластику

    СК заинтересовался выдачей российским семьям земли на скотомогильнике

    Индия решит судьбу российских страховых компаний

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok