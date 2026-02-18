В России нашли способ укреплять десны без операции

Фракционный лазер запускает регенерацию и формирует устойчивый биотип десен

Исследователи Сеченовского университета и РУДН показали, что фракционный лазер способен запускать регенеративные процессы в слизистой оболочке полости рта и способствовать формированию более устойчивого биотипа десны. Технология может быть особенно полезна пациентам с тонкой десной, которая хуже сопротивляется воспалению и чаще подвержена рецессиям. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе университета.

Фракционный фототермолиз основан на создании в ткани микроскопических зон воздействия, которые активируют естественные механизмы восстановления. Метод широко применяется в дерматологии, однако в стоматологии его потенциал до сих пор изучен ограниченно. Авторы работы подобрали параметры лазерного воздействия, при которых слизистая формирует более плотный и устойчивый «средний» биотип вместо исходного тонкого.

В эксперименте на животных ученые наблюдали реакцию тканей в течение шести недель после процедуры. Было зафиксировано утолщение эпителия, активизация фибробластов, рост новых сосудов и ремоделирование соединительной ткани без признаков рубцевания. К концу наблюдения сформировалась зрелая и более объемная мягкая ткань.

По мнению исследователей, технология может стать менее травматичной альтернативой хирургическому увеличению прикрепленной десны. Авторы подчеркивают, что метод требует дальнейших клинических подтверждений, однако уже сейчас он рассматривается как перспективный инструмент регенеративной стоматологии.

