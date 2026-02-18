Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:35, 18 февраля 2026Наука и техника

В России назвали вредные для нервной системы продукты

Ультраобработанные продукты повышают риск деменции, мигрени и депрессии
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Избыточное потребление ультраобработанных продуктов может повышать риск депрессии, мигрени, деменции и болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые Сеченовского университета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе учреждения.

К числу потенциально неблагоприятных продуктов исследователи отнесли фастфуд, сладкие газированные напитки, переработанное мясо, продукты с трансжирами и добавленным сахаром. По данным работ с участием десятков тысяч человек, регулярное употребление такой пищи связано с более высоким риском деменции и депрессивных расстройств. У молодежи нездоровые пищевые привычки также ассоциированы с большей распространенностью депрессии.

Материалы по теме:
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025

Одним из ключевых механизмов ученые называют нарушение работы митохондрий — клеточных структур, отвечающих за выработку энергии. Избыток сахара и трансжиров усиливает окислительный стресс и нейровоспаление, что может способствовать развитию церебральной инсулинорезистентности и повышать риск болезни Альцгеймера. Дополнительную роль играет дисбаланс микробиоты кишечника, влияющий на ось «кишечник — мозг».

Авторы подчеркивают, что коррекция рациона и восполнение дефицита омега-3 жирных кислот, витаминов группы B и других нутриентов могут стать частью профилактики неврологических заболеваний. Однако нутритивные подходы рассматриваются как дополнение к основной терапии и требуют индивидуального подбора под контролем врача.

Ранее ученые выяснили, что прививка от гриппа снижает риск развития деменции на 31 процент.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский допустил вывод ВСУ из Донбасса. Какое условие он поставил взамен?

    Для россиян появился новый запрет

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    ВСУ обстреляли российский город ракетами HIMARS

    В Бельгии раскрыли будущее требование России к НАТО

    Мигрант оскорбительно высказался о российском паспорте и поплатился

    Звезду Голливуда доставили в больницу после пьяного дебоша в баре

    Олимпийский дебют Петросян, старт плей-офф в хоккее и откровения россиянки-волонтера о команде Украины. Как прошел 11-й день Игр

    Петросян заняла пятое место по итогам короткой программы на Олимпиаде

    Обманувшая американцев русская мошенница вышла в свет в прозрачном корсете

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok