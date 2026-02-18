В России назвали вредные для нервной системы продукты

Ультраобработанные продукты повышают риск деменции, мигрени и депрессии

Избыточное потребление ультраобработанных продуктов может повышать риск депрессии, мигрени, деменции и болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые Сеченовского университета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе учреждения.

К числу потенциально неблагоприятных продуктов исследователи отнесли фастфуд, сладкие газированные напитки, переработанное мясо, продукты с трансжирами и добавленным сахаром. По данным работ с участием десятков тысяч человек, регулярное употребление такой пищи связано с более высоким риском деменции и депрессивных расстройств. У молодежи нездоровые пищевые привычки также ассоциированы с большей распространенностью депрессии.

Одним из ключевых механизмов ученые называют нарушение работы митохондрий — клеточных структур, отвечающих за выработку энергии. Избыток сахара и трансжиров усиливает окислительный стресс и нейровоспаление, что может способствовать развитию церебральной инсулинорезистентности и повышать риск болезни Альцгеймера. Дополнительную роль играет дисбаланс микробиоты кишечника, влияющий на ось «кишечник — мозг».

Авторы подчеркивают, что коррекция рациона и восполнение дефицита омега-3 жирных кислот, витаминов группы B и других нутриентов могут стать частью профилактики неврологических заболеваний. Однако нутритивные подходы рассматриваются как дополнение к основной терапии и требуют индивидуального подбора под контролем врача.

Ранее ученые выяснили, что прививка от гриппа снижает риск развития деменции на 31 процент.