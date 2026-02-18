Реклама

Россия
17:28, 18 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В России прокомментировали сообщения о величайшей сделке с США по снятию санкций

Карасин сообщил, что не слышал о подготовке РФ сделки с США по снятию санкций
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСаммит на Аляске

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин сообщил, что не слышал о подготовке Россией плана «величайшей сделки» с США по снятию санкций. Об этом сенатор заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«Я впервые об этом слышу. Это слишком любопытная информация, круто завязанная версия The Economist. Ее трудно комментировать, не зная деталей», — отреагировал Карасин.

Ранее журнал The Economist сообщил, что Совет безопасности России в августе 2025 года перед саммитом на Аляске подготовил план «величайшей сделки» с США. Согласно документу, ключевым условием договоренностей была отмена санкций в обмен на экономические и стратегические уступки со стороны России.

Первым блоком предложений, по данным издания, был финансовый. России предлагалось разрешить американским компаниям выкуп переданных ранее местному менеджменту активов объемом около 60 миллиардов долларов без опции обратного выкупа. Таким образом США бы восстановили доступ к значительным экономическим ресурсам в России. Вторым важным аспектом якобы мог стать потенциальный доступ к ресурсам Арктики и Крайнего Севера.

