Россия и США обсуждают «величайшую сделку» по снятию санкций и освоению Сибири. Зеленский называл ее «пакетом Дмитриева»

The Economist: РФ предложила «величайшую сделку» США в обмен на отмену санкций

Совет безопасности России якобы еще в августе 2025 года перед саммитом на Аляске подготовил план «величайшей сделки» с США. Об этом сообщил журнал The Economist. Согласно документу, ключевым условием сделки была отмена санкций в обмен на экономические и стратегические уступки со стороны России.

В материале, в частности, со слов главы Украины Владимира Зеленского приводится информация о том, что, по его данным, представителям США пообещали сделку на 12 триллионов долларов.

Первым блоком предложений, по сведениям издания, был финансовый. России предлагалось разрешить американским компаниям выкуп переданных ранее местному менеджменту активов объемом около 60 миллиардов долларов без опции обратного выкупа. Таким образом США бы восстановили доступ к значительным экономическим ресурсам в России. Вторым важным аспектом якобы мог стать потенциальный доступ к «кладезю ресурсов» Арктики и Крайнего Севера.

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

«Америке предлагали сделки по продаже арктической нефти и газа, редкоземельных металлов, центра обработки данных с ядерным реактором и тоннеля под Беринговым проливом. Выгода была бы для обеих сторон», — говорится в публикации.

Официально ни российская, ни американская сторона пока не подтверждали подготовку такого плана.

Зеленский назвал обсуждаемую сделку «пакетом Дмитриева»

Владимир Зеленский, комментируя переговорный процесс по урегулированию на Украине, заявил, что, по данным разведки, Россия и США обсуждают будущее взаимодействие в рамках так называемого «пакета Кирилла Дмитриева» — главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Сумма бизнес-проектов якобы исчисляется 12 триллионами долларов.

«По-видимому, речь идет о пакете экономического сотрудничества между Америкой и Россией. (…) Мы слышим, что могут быть подписаны такие или подобные двусторонние документы между Америкой и Россией», — заявил Зеленский украинским журналистам.

Еще в ноябре 2025 года американское издание The Wall Street Journal писало, что между представителями крупного американского и российского бизнеса якобы проходили встречи, на которых могли обсуждать возможные доли в горнодобывающих и энергетических компаниях. По сведениям западных журналистов, именно итоги таких консультаций и могли в результате стать основой для 12-триллионного «пакета Дмитриева».

В августе 2025 года Дмитриев призвал развивать сотрудничество с США в Арктике

В августе 2025 года глава РФПИ Кирилл Дмитриев призвал развивать сотрудничество РФ и США в области экологии, инфраструктуры и энергетики в Арктике.

Тогда на фоне новости о предстоящей встрече лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа он отметил, что Москве необходимо развивать арктические связи.

«Рожденная как русская Америка, с православными корнями, фортами, пушным промыслом, Аляска вторит этим связям», — подчеркнул он.

Стало известно о подготовке США к отмене санкций против России

Издание The Economist со ссылкой на главу консалтинговой компании Risk Advisory Патрика Лорда также сообщило, что США якобы провели обширную подготовительную работу по анализу возможных сценариев отмены санкций против России.

«Многие американские юристы работали сверхурочно прошлым летом, после того как Трамп надавил на Украину с целью начала нового раунда переговоров, чтобы изучить возможные сценарии снятия санкций», — говорится в публикации.

По словам источника издания, большая часть работы по изучению сценариев отмены санкций уже сделана.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Песков рассказал об условиях возвращения западных компаний в Россию

В сентябре 2025 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возвращение западных компаний, которые непорядочно поступили при уходе с российского рынка, обойдется им дорого.

Представитель Кремля отметил, что существуют компании, которые ушли, оставив за собой право вернуться. Они выполнили свои обязательства перед сотрудниками и субъектами Российской Федерации. По словам Пескова, с ними следует вести уважительный диалог, соблюдая интересы России.

При этом, продолжил Песков, некоторые компании ушли и бросили сотрудников и обязательства перед ними. С этим бизнесом Россия будет разговаривать иначе. «Всех надо пускать. Им просто будет очень дорого сюда возвращаться. Они должны будут все оплатить — все, что тогда недоплатили», — сказал представитель Кремля.