Экономика
14:44, 18 февраля 2026

Американцы узнали об обсуждавшемся плане «величайшей сделки» между Россией и США

The Economist: В РФ обсуждали «величайшую сделку» с американцами
Дмитрий Воронин

Фото: Ramon Cliff / Shutterstock / Fotodom  

Американские журналисты узнали, что перед августовским саммитом в Анкоридже в России обсуждался план заключения с президентом США Дональдом Трампом «величайшей сделки», якобы призванной привести к снятию санкций. Об этом со ссылкой на статью в еженедельнике The Economist сообщает «Газета.Ru».

В материале, в частности, со слов главы Украины Владимира Зеленского приводится информация о том, что, по его данным, представителям США пообещали сделку на 12 триллионов долларов.

Один из собеседников издания считает, что «пакет уже согласован»; также в статье указывается, что речь идет в том числе о возможности выкупа американцами переданного местному менеджменту бизнеса примерно на 60 миллиардов долларов. При этом посланников Трампа больше интересуют глобальные проекты, способные трансформировать мировые рынки, полагают авторы.

«Америке предлагали сделки по продаже арктической нефти и газа, редкоземельных металлов, центра обработки данных с ядерным реактором и тоннеля под Беринговым проливом. Выгода была бы для обеих сторон», — говорится в публикации.

В сентябре 2025 года, спустя некоторое время после переговоров между президентами России и США на Аляске глава РСПП Александр Шохин высказался о том, что РФ могла бы использовать свои замороженные активы для реализации совместных с американцами проектов, в том числе на Ближнем Востоке.

В том же месяце гендиректор американской компании ExxonMobil Даррен Вудс не подтвердил ее намерения вернуться в Россию, подчеркнув, что переговоры с властями касаются активов нефтяного гиганта на сумму 4,6 миллиарда долларов, но не инвестиций в экономику страны.

В Кремле, в свою очередь, отметили, что западным компаниям, которые непорядочно поступили при уходе с российского рынка, возвращение обойдется дорого. В то же время, указывал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, с бизнесом, который ушел, оставив за собой право вернуться и выполнив свои обязательства перед сотрудниками, следует вести уважительный диалог, соблюдая интересы России.

