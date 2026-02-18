Реклама

В Швейцарии ответили на вопрос о роли ЕС в переговорах по Украине

РИА Новости: Швейцария не была участником переговоров по Украине
Швейцария была только принимающей стороной и в переговорах по Украине не участвовала. Так в МИД страны ответили на вопрос РИА Новости о том, ставили ли швейцарские власти в известность Брюссель о трехсторонних переговорах и приглашали ли представителей Евросоюза (ЕС) в качестве наблюдателей или участников.

Собеседник агентства предложил обратиться за разъяснениями по приглашениям участников к делегациям стран, которые были сегодня на встрече. До этого во внешнеполитической службе ЕС журналистам не смогли ответить на вопрос о том, были ли их представители приглашены в каком-либо статусе в Женеву.

Источники издания ранее говорили, что делегация Великобритании в Женеве попытается получить информацию об итогах переговоров. Кроме того, как уточнялось тогда, беседы советников по национальной безопасности Франции, Британии, Германии и Италии могут пройти на полях встречи по Украине в Женеве.

После состоявшихся 17 февраля переговоров секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров заявил, что Киев встретился с представителями Вашингтона, а также ключевыми европейскими игроками для синхронизации их подходов.

Не так давно источник российской переговорной группе сообщил, что первый день переговоров в Женеве по Украине был очень напряженным. Диалог между участниками делегаций длился более шести часов.

