17:09, 18 февраля 2026Мир

В США предъявили обвинения капитану судна с российским флагом

Капитану танкера Marinera Каландадзе предъявили обвинения в США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Russell Cheyne / Reuters

Министерство юстиции США предъявило обвинения капитану нефтяного танкера Marinera, якобы связанного с так называемым российским «теневым флотом», который несколько недель уходил от погони американских военных в Атлантике. Это первый случай уголовного преследования в рамках кампании американского лидера Дональда Трампа против венесуэльского нефтяного экспорта, передает The New York Times.

Согласно обвинительному заключению от 12 февраля, капитану Автандилу Каландадзе вменяют ложное использование флага Гайаны и невыполнение приказа береговой охраны остановиться. Судно, следовавшее в Венесуэлу, развернулось в Атлантику, сменило название на «Маринера» и нанесло на борт российский флаг, заявив о защите Москвы. Российские дипломаты пытались остановить преследование, однако 7 января американские силы захватили танкер у берегов Великобритании и задержали экипаж.

Захват стал частью стратегии Трампа по контролю над нефтяной отраслью Венесуэлы. Ранее США уже задержали восемь судов так называемого «теневого флота», перевозящего нефть из Венесуэлы, Ирана и России в обход санкций. Адвокат семьи Каландадзе обвинил Вашингтон в пренебрежении международным правом, апелляция на задержание была отклонена британским судом.

7 января американские военные захватили танкер Marinera. Российские власти заявили, что судно имело временное разрешение на хождение под флагом России.

Президент США Дональд Трамп освободил двух членов экипажа Marinera, которые являются гражданами России. По данным СМИ, на судне также находились 20 украинцев и шесть граждан Грузии.

