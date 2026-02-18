Реклама

Силовые структуры
15:53, 18 февраля 2026Силовые структуры

Виновных в теракте в российском регионе наказали

В Москве суд заочно приговорил двух украинцев за теракт в Брянской области
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Москве суд вынес заочный приговор двоим украинцам за теракт в Брянской области. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичной прокуратуре.

Одного из них приговорили к 19 годам, а второго — к 18 годам. Оба объявлены в розыск, суд заочно избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Гражданский иск потерпевших удовлетворен в полном объеме.

По версии следствия, рано утром 17 июля 2024 года военнослужащие Вооруженные силы Украины (ВСУ) дистанционно управляли двумя дронами с взрывными устройствами. Целью стал автомобиль «LADA Largus» в Севском районе. В результате атаки машина была уничтожена, имущественный ущерб превысил два миллиона рублей. Полицейские, находившиеся в салоне, чудом остались живы, однако была создана реальная опасность их гибели.

Ранее Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении командира 414-й бригады беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберта Бровди, который считается ответственным за теракт, унесший жизнь военкора Первого канала Анны Прокофьевой.

