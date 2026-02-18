Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:08, 18 февраля 2026Из жизни

Женщина без смущения занялась сексом с мужчиной на глазах у прохожих

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: @thethaiger

Китайских туристов, занимающихся сексом в море у пляжа в таиландском городе Паттайя, сняли на видео. Об этом сообщает издание The Thaiger.

Инцидент произошел утром 16 февраля. Автор видео, 47-летний рыбак по имени Ай, в это время ловил кальмаров. По его словам, сначала он решил, что пара зашла в воду искупаться. Вскоре стало ясно, что это не так. Тогда он достал телефон и начал снимать туристов на видео.

По его словам, пара занималась сексом около часа. В какой-то момент они вышли на берег, но затем снова вернулись в море и продолжили акт. Многочисленные туристы и прохожие наблюдали за происходящим и снимали на камеры, однако это не вызвало у них никакого смущения.

Материалы по теме:
Расхотелось Почему молодежь перестает заниматься сексом
РасхотелосьПочему молодежь перестает заниматься сексом
28 января 2018
Сообразили на троих Лучшие свинг-курорты со всего мира
Сообразили на троихЛучшие свинг-курорты со всего мира
3 февраля 2017

Ранее сообщалось, что в таиландском городе Паттайя полиция задержала пару, занимавшуюся сексом на глазах прохожих. Мужчина и женщина попытались скрыться, но их задержали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Исторический ликбез не помешает». В России оценили уровень интеллектуального развития Зеленского

    Для россиян появился новый запрет

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    Американский министр побывал в сауне и снял себя на видео

    В России впервые признали алкоголь веганским

    Обнаружен решивший делать бизнес с 600 килограммами наркотиков россиянин

    В России придумали новую причину для лишения водителей прав

    Женщина без смущения занялась сексом с мужчиной на глазах у прохожих

    В российском городе вновь заметили «членовиков»

    Третьяк рассказал о перспективах хоккея в Чечне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok