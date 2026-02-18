Женщина без смущения занялась сексом с мужчиной на глазах у прохожих

Китайских туристов, занимающихся сексом в море у пляжа в таиландском городе Паттайя, сняли на видео. Об этом сообщает издание The Thaiger.

Инцидент произошел утром 16 февраля. Автор видео, 47-летний рыбак по имени Ай, в это время ловил кальмаров. По его словам, сначала он решил, что пара зашла в воду искупаться. Вскоре стало ясно, что это не так. Тогда он достал телефон и начал снимать туристов на видео.

По его словам, пара занималась сексом около часа. В какой-то момент они вышли на берег, но затем снова вернулись в море и продолжили акт. Многочисленные туристы и прохожие наблюдали за происходящим и снимали на камеры, однако это не вызвало у них никакого смущения.

Ранее сообщалось, что в таиландском городе Паттайя полиция задержала пару, занимавшуюся сексом на глазах прохожих. Мужчина и женщина попытались скрыться, но их задержали.