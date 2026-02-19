Реклама

Дмитриев заявил об интересе США в отмене санкций против России

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Власти Соединенных Штатов заинтересованы в отмене санкций против России из-за выгодных проектов. Об этом заявил глава РФПИ и представитель президента на переговорах Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

Уточняется, что портфель потенциальных российско-американских проектов превышает 14 триллионов долларов.

«США в конечном итоге отменят санкции, потому что санкции против России обошлись американским компаниям более чем в 300 миллиардов долларов», — подчеркнул он.

Ранее журнал The Economist сообщил, что Совет безопасности России в августе 2025 года перед саммитом на Аляске подготовил план «величайшей сделки» с США. Согласно документу, ключевым условием договоренностей была отмена санкций в обмен на экономические и стратегические уступки со стороны России.

