Ценности
11:21, 19 февраля 2026Ценности

Экс-возлюбленная Березовского расстегнула в ресторане надетое на голое тело платье

Экс-возлюбленная Березовского Коновалова в откровенном виде снялась в ресторане
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @dariakonovalova

Победительница конкурсов «Мисс Ярославль» и «Краса России» российская модель Дарья Коновалова снялась в откровенном виде. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Последняя возлюбленная бизнесмена и политика Бориса Березовского отметила 38-летие в ресторане в Нью-Йорке. При этом в честь дня рождения она устроила фотосессию. Знаменитость расстегнула до паха надетое на голое тело черное платье, продемонстрировав часть груди. При этом манекенщица принимала откровенные позы и на одном из кадров показала язык.

В январе Дарья Коновалова последовала тренду на эпатажные наряды в Большом театре.

