Из жизни
06:03, 19 февраля 2026Из жизни

Крокодила с растерзанной женщиной в пасти сняли на видео

В Индонезии крокодила, растерзавшего женщину, сняли на видео вместе с жертвой
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В Индонезии крокодил утащил под воду 35-летнюю Джусмитавати и растерзал ее. Об этом пишет Daily Mail.

Хищник напал на женщину, когда она собирала моллюсков с подругой. В поисках раковин Джусмитавати отошла далеко от берега, где на нее и набросился крокодил и ушел на глубину вместе с ней.

Подруга тут же подняла тревогу, к реке прибежал муж пропавшей и местные жители. Они занимались поисками женщины, когда огромный крокодил сам вынырнул перед ними. В его пасти была растерзанная женщина. Этот момент попал на видео.

Один из очевидцев пытался ударить крокодила палкой, чтобы он отпустил Джусмитавати. Хищник никак не отреагировал на его действия и отплыл от группы людей. Те стали его преследовать. Когда крокодил снова показался над водой, в него выстрелили. Получив ранение, хищник скрылся на глубине, наконец выпустив жертву из пасти. Джусмитавати вытащили на сушу, но спасти ее было уже невозможно.

Ранее сообщалось, что в Зимбабве полиция разыскивает мужчину, пропавшего после нападения крокодила. Инцидент произошел, когда мужчина переходил реку вброд.

