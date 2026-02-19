Мединский обсудил с Путиным переговоры в Женеве

Песков: Мединский доложил Путину о ходе переговоров по Украине

Глава российской делегации Владимир Мединский доложил президенту России Владимиру Путину о ходе переговоров по Украине. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Работа [делегаций] ведется, а дальше все, как сказал Мединский. Работа сложная», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Песков сообщил, что у России не было новых контактов с американскими представителями после переговоров в Женеве по урегулированию конфликта на Украине.

Мединский по окончании двух раундов переговоров в Женеве назвал их «тяжелыми, но деловыми». Глава российской делегации подчеркнул, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.