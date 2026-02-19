В Кремле ответили на вопрос о новых контактах с США по Украине

Песков: Новых контактов с США после переговоров в Женеве не было

У России не было новых контактов с американскими представителями после переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Женеве. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет, ничего не было. Пока ничего не планируется, они [контакты] будут прорабатываться, потом будут приниматься решения. Уже будет зависеть от американцев, по графику предложений», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Также Песков сообщил, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа пока не планируется.

17 и 18 февраля в Женеве прошли трехсторонние переговоры России, Украины и США по урегулированию украинского конфликта. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал их как «тяжелые, но деловые». Помощник российского лидера подчеркнул, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.

