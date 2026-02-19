Реклама

На Украине заподозрили Россию в подготовке ликвидации ряда публичных лиц

Украина и Молдавия заподозрили РФ в якобы подготовке ликвидации публичных лиц
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Силовые украинские органы совместно с полицией Молдавии заподозрили Россию в якобы подготовке к ликвидации на Украине ряда неназванных публичных лиц. Об этом сообщает «Европейская правда».

«Действия проводятся в рамках совместной следственной группы, сформированной молдавскими сотрудниками полиции и украинскими правоохранительными органами, по расследованию подготовки физической ликвидации ряда деятелей Украины», — заявили в молдавской полиции.

Подробности о потенциальных жертвах и возможных участниках операции не сообщаются.

Ранее в МИД России заявили, что власти Украины точечно совершают теракты против детей. По словам представителя дипломатического ведомства Марии Захаровой, Киев специально наносит удары по детским садам, школам, больницам, площадкам, где играют дети.

