14:02, 19 февраля 2026Россия

Омбудсмен заявила о тревожной тенденции из-за нового нападения на школу в России

Омбудсмен Денисова: Решение подростковых конфликтов силой — тревожный признак
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Светлана Денисова заявила о тревожной тенденции из-за нового нападения на школу. С омбудсменом побеседовали журналисты издания «Подъем».

В четверг, 19 февраля, семиклассник — ученик школы № 1 города Александровска — пронес в школу нож и напал на сверстника.

Денисова назвала тревожным признаком то, что некоторые подростки стремятся решить конфликты с помощью насилия. «Это говорит о том, что субъекты профилактики детского неблагополучия во время не увидели проблему во взаимоотношениях подростков и не приняли мер», — сказала она.

Омбудсмен заявила, что взяла ситуацию на контроль и подчеркнула, что случившееся нуждается в тщательной проверке для установления всех деталей.

По данным следствия, мотивом нападения в Александрове стала бытовая ссора. Пострадавший получил ранения в шею и грудь. Согласно имеющимся данным, напавший на школьника подросток имел отрицательные характеристики и разделял идеологию, романтизирующую преступный образ жизни.

