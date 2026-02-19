Осужденную за наркотики российскую актрису обругали в сети за кардинальную смену имиджа

Осужденная за контрабанду наркотиков российская актриса Аглая Тарасова кардинально сменила имидж и была раскритикована в сети. Ролик появился в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) стилиста Ольги Дементьевой.

31-летняя звезда фильма «Лед» рассказала, что в последний год много времени проводила под солнцем, вследствие чего волосы выгорели. «Они стали в рыжину. Я хотела их немножко затонировать. Мне очень нравится там твой цвет волос, и как ты девочек выводишь в блонд, но я, наверное, пока не готова к такой трансформации, я бы хотела попробовать чуть темнее себя», — пояснила артистка.

Специалистка перекрасила волосы Тарасовой в темный оттенок и завила в крупные кудри. «Мне очень нравится», — заключила актриса.

В свою очередь подписчики не оценили преображение Тарасовой, о чем написали в комментариях под постом. «Была девушка, стала женщина лет 40-ка», «Девочка стала намного старше. Обычно я в восторге от ваших шедевров, но не в этот раз», «Девочка после окрашивания потеряла свою особенность», «Ну, мне кажется (уж простите), Аглае пошел бы цвет светлее, а не темнее», «Да, блонд бы девушке идеально зашел», — высказались они.

Ранее в сети восхитились новым фото осужденной за наркотики российской актрисы. Аглая Тарасова позировала в полупрозрачном бежевом мини-платье без бретелей, сшитом из ткани с мокрым эффектом.

