Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:32, 19 февраля 2026Ценности

Осужденную за наркотики российскую актрису обругали в сети за кардинальную смену имиджа

Екатерина Ештокина

Кадр: @oladementeva1

Осужденная за контрабанду наркотиков российская актриса Аглая Тарасова кардинально сменила имидж и была раскритикована в сети. Ролик появился в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) стилиста Ольги Дементьевой.

31-летняя звезда фильма «Лед» рассказала, что в последний год много времени проводила под солнцем, вследствие чего волосы выгорели. «Они стали в рыжину. Я хотела их немножко затонировать. Мне очень нравится там твой цвет волос, и как ты девочек выводишь в блонд, но я, наверное, пока не готова к такой трансформации, я бы хотела попробовать чуть темнее себя», — пояснила артистка.

Специалистка перекрасила волосы Тарасовой в темный оттенок и завила в крупные кудри. «Мне очень нравится», — заключила актриса.

Материалы по теме:
Из мира Барби Некоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
Из мира БарбиНекоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
19 января 2018
«Зачем я с собой это делаю?» Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
«Зачем я с собой это делаю?»Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
23 сентября 2022

В свою очередь подписчики не оценили преображение Тарасовой, о чем написали в комментариях под постом. «Была девушка, стала женщина лет 40-ка», «Девочка стала намного старше. Обычно я в восторге от ваших шедевров, но не в этот раз», «Девочка после окрашивания потеряла свою особенность», «Ну, мне кажется (уж простите), Аглае пошел бы цвет светлее, а не темнее», «Да, блонд бы девушке идеально зашел», — высказались они.

Ранее в сети восхитились новым фото осужденной за наркотики российской актрисы. Аглая Тарасова позировала в полупрозрачном бежевом мини-платье без бретелей, сшитом из ткани с мокрым эффектом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США могут заключить с Россией договор и снять санкции. Что они хотят взамен?

    В России с 1 марта возьмутся за беременных на федеральном уровне

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    Дерипаска спрогнозировал миллиардные потери для экономики из-за спасения «Самолета»

    Игравший с Трампом в гольф лидер отказался поддержать его инициативу

    Участник телевикторины дал нелепый ответ на вопрос и заставил ведущего открыть рот от шока

    Осужденную за наркотики российскую актрису обругали в сети за кардинальную смену имиджа

    Раскрыты перспективы взорвавшего подругу россиянина

    Названы последствия сочетания блинов с алкоголем

    Выявлены неожиданные факторы ухудшения выживаемости при раке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok