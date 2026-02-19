Популярная российская актриса восхитила фанатов внешностью после похудения

Российская киноактриса Екатерина Копанова восхитила фанатов внешностью после похудения. Кадр и комментарии опубликованы в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя звезда опубликовала снимок в черном облегающем наряде, который подчеркивал ее фигуру. Помимо этого, она позировала в капроновых колготках и туфлях на каблуках. Вдобавок артистка распустила завитые в мелкие локоны рыжие волосы. «Мой зимний Петербург», — подписала она.

Подписчики оценили внешний вид Копановой в комментариях под постом. «Вот это да», «Шикарно стали выглядеть», «Ну ничего себе», «Не узнать, совсем другая», «Стала еще лучше», «Ого, вот это преображение», «Роскошная», «Прекрасно выглядите», «Как вы постройнели, совсем другая», «Вот это сила воли, какая ты молодец», «Восторг», «Просто браво», «Я вас не узнала, какая красавица», — написали они.

Ранее в феврале актриса Ирина Горбачева под обнаженным фото рассказала о похудении с помощью препарата. 37-летняя звезда сериала «Чики» призналась, что пять недель принимает лекарство для нормализации обмена веществ.

