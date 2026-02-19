Посол оценил слова Макрона о создании аналога «Орешника» в Европе

Посол Мешков: РФ уйдет вперед, пока Запад будет создавать аналог «Орешника»

Россия уйдет далеко вперед, пока Запад будет пытаться создать аналог баллистического комплекса «Орешник». Об этом рассказал посол РФ во Франции Алексей Мешков, пишет РИА Новости.

В январе глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо в краткосрочной перспективе создать аналог «Орешника».

«Если вы помните, как развивалась эта история с нашими новыми типами вооружений, включая "Орешник": сначала на Западе смеялись, говорили, что то, что мы показываем, — это мультики», — отметил посол.

Однако западные страны позже реально испугались, увидев эффективность этих видов вооружения, потом заговорили, что им надо догонять Россию и делать что-то подобное, подчеркнул Мешков.

Ранее начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Юрий Игнат заявил, что Россия использует баллистическую ракету средней дальности (БРСД) «Орешник» для того, чтобы отправить сигнал странам Запада.

До этого иностранные СМИ писали, что российская ракета «Орешник» вызвала шок на Западе из-за возможности сдержать наращивание усилий Европы по поддержке Украины.