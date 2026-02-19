Пять европейских разведслужб рассказали о сроках завершения конфликта на Украине

Reuters: Разведка Европы не видит завершения конфликта на Украине в 2026 году

Руководители пяти разведслужб Европы не видят возможности завершения конфликта на Украине в 2026 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на самих глав разведок, пожелавших сохранить анонимность.

«Руководители европейских разведывательных служб пессимистично оценивают шансы на достижение в этом году соглашения о прекращении конфликта России и Украины, несмотря на заявления [президента США] Дональда Трампа о том, что переговоры при посредничестве США "достаточно приблизили" перспективу заключения сделки», — говорится в материале.

По словам источников, Россия якобы не хочет быстро закончить конфликт. При этом четверо из собеседников отметили, что Москва якобы использует переговоры с США для того, чтобы добиться отмены санкций и заключения деловых сделок.

Россия планомерно выступает за мирное разрешение конфликта на Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не раз заявлял, что для урегулирования конфликта на Украине нужно устранить его первопричины.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не видит больших шансов на быстрое окончание украинского конфликта путем переговоров. Он считает, что конфликт закончится только тогда, когда одна из двух сторон будет истощена.