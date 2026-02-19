Реклама

02:14, 19 февраля 2026

Россиянам перечислили симптомы рака

Врач Гордеева: Резкое снижение веса и кровь в стуле могут говорить об онкологии
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Врач-онколог, химиотерапевт, кандидат медицинских наук, заведующая дневным стационаром ФНКЦ ФХМ имени Ю.М. Лопухина ФМБА России Ольга Гордеева в разговоре с РИА Новости перечислила признаки, которые могут говорить об онкологическом заболевании и при их появлении стоит незамедлительно обратиться к врачу.

Людям стоит обращать внимание на появление уплотнения в молочной железе или изменения родинки, а также на резкое снижение веса. Об онкологии также могут говорить появление крови или слизи в стуле.

«Если появляются тягостные симптомы, то не нужно ждать очередной диспансеризации, а следует сразу обратиться к врачу по месту жительства», — добавила Гордеева.

Если у терапевта возникнет подозрение на злокачественное новообразование, он направит пациента к онкологу для дальнейшего обследования.

Ранее гинеколог Татьяна Илюхина перечислила симптомы, указывающие на заражение половыми инфекциями.

