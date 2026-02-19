Российский «Прогресс» приподнял МКС

«Роскосмос»: Корабль «Прогресс МС-32» поднял орбиту МКС на 1,67 километра

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-32» поднял орбиту Международной космической станции (МКС) на 1,67 километра. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Двигатели корабля проработали 517,9 секунды, после чего высота орбиты МКС достигла 422 километра над Землей.

Ранее глава НАСА Джаред Айзекман заявил, что хочет встретиться с гендиректором «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым на предстоящем запуске пилотируемого корабля «Союз МС».

В июле Баканов утверждал, что у «Роскосмоса» имеются планы по развитию взаимодействия с НАСА и сотрудничеству по программе перспективной Российской орбитальной станции.