Российский Ту-22М3 назвали самолетом завтрашнего дня

Эксперт Кнутов: Ракетоносец Ту-22М3 отвечает требованиям завтрашнего дня

Ракетоносцы Ту-22М3, которые Воздушно-космические силы (ВКС) России используют в ходе СВО, отвечают современным требованиям. Особенности применения самолета назвал военный эксперт и историк войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru.

Он отметил, что современные зенитные комплексы обладают большой дальностью, однако ракетоносцы могут наносить удары, находясь на большом расстоянии от цели. Ту-22М3 применяет крылатые ракеты, которые позволяют поражать цели, не залетая в зону действия средств ПВО.

«Этот бомбардировщик достаточно хороший, отвечающий требованиям завтрашнего дня», — сказал эксперт.

Кнутов подчеркнул, что в современных условиях применять Ту-22М3 для прорыва ПВО невозможно.

В январе журнал Military Watch писал, что ракеты Х-22, которые несут Ту-22М3, практически невозможно перехватить. Ракета развивает скорость более трех чисел Маха.