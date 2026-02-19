Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:21, 19 февраля 2026Наука и техника

Российский Ту-22М3 назвали самолетом завтрашнего дня

Эксперт Кнутов: Ракетоносец Ту-22М3 отвечает требованиям завтрашнего дня
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Ракетоносцы Ту-22М3, которые Воздушно-космические силы (ВКС) России используют в ходе СВО, отвечают современным требованиям. Особенности применения самолета назвал военный эксперт и историк войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru.

Он отметил, что современные зенитные комплексы обладают большой дальностью, однако ракетоносцы могут наносить удары, находясь на большом расстоянии от цели. Ту-22М3 применяет крылатые ракеты, которые позволяют поражать цели, не залетая в зону действия средств ПВО.

«Этот бомбардировщик достаточно хороший, отвечающий требованиям завтрашнего дня», — сказал эксперт.

Материалы по теме:
Ту-160: история создания и характеристики. Почему этот самолет актуален и сегодня?
Ту-160: история создания и характеристики.Почему этот самолет актуален и сегодня?
10 января 2025
«Не совсем то, что хотелось» Как в СССР создали легендарный Ту-95, который мог сбросить на США атомную бомбу
«Не совсем то, что хотелось»Как в СССР создали легендарный Ту-95, который мог сбросить на США атомную бомбу
12 июня 2024

Кнутов подчеркнул, что в современных условиях применять Ту-22М3 для прорыва ПВО невозможно.

В январе журнал Military Watch писал, что ракеты Х-22, которые несут Ту-22М3, практически невозможно перехватить. Ракета развивает скорость более трех чисел Маха.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опального младшего брата короля Карла III арестовали

    В России с 1 марта возьмутся за беременных на федеральном уровне

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    Названы два последствия возможной войны США и Ирана

    Число активных кредиток в России упало до минимума

    Россиянам перечислили указывающие на проблемы с печенью симптомы

    В России объяснили срочный прилет воздушного госпиталя к границе Украины

    Агрессивный пассажир самолета начал избивать попутчиков, сорвал рейс и попал на видео

    В Кремле оценили ситуацию вокруг Ирана

    Российский Ту-22М3 назвали самолетом завтрашнего дня

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok