Наука и техника
12:08, 26 января 2026Наука и техника

На Западе оценили уникальность использованных в СВО советских Х-22

MWM: Примененные ВС России советские ракеты Х-22 практически невозможно сбить
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости

Недавно примененные Вооруженными силами (ВС) России в ходе специальной военной операции (СВО) советские ракеты Х-22 («Буря») практически невозможно сбить. Уникальность соответствующего оружия оценило западное издание Military Watch Magazine (MWM).

Журнал напоминает, что ракетам Х-22 насчитывается более полувека, а впервые по энергетическим целям в Киеве они были применены 24 января. «Сообщается о как минимум 12 успешных прилетах по городу. Единственным носителем такого оружия остаются стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3», — говорится в публикации.

Издание приводит слова пресс-секретаря командования Воздушных сил Украины Юрия Игната, который ранее признавал, что имеющимися у украинской стороны средствами сбить Х-22 практически невозможно. «Ракета Х-22 впервые поступила на вооружение Советского Союза в 1962 году, но по летным характеристикам она до сих пор не имеет равных в мире», — пишет MWM.

По оценке издания, невозможность сбития Х-22 достигается за счет непредсказуемой траектории полета ракеты и ее высокой скорости, достигающей 4,6 числа Маха. Журнал подчеркивает, что к недостаткам Х-22 относится устаревшая система наведения, базовые элементы которой создавались в середине XX века.

В сентябре MWM заметил, что бомбардировщики Ту-22М3 в ходе совместных учений России и Белоруссии «Запад-2025» отработали удары по имитирующим объекты НАТО целям.

