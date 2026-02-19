Самую красивую женщину в мире заметили у магазина наркотиков

Daily Mail: Супермодель Беллу Хадид заметили у продающего каннабис магазина

Папарацци заметили американскую супермодель палестино-голландского происхождения Беллу Хадид у магазина, продающего наркотики. Фото публикует Daily Mail.

Манекенщица, ранее признанная самой красивой женщиной в мире, попала в объективы фотокамер, когда она выходила из магазина, специализирующегося на продаже каннабиса. Знаменитость была одета в черные лосины, майку, куртку и кроссовки. Рядом с ней шел ее агент и лучший друг Джозеф Торнтон-Аллан.

Ранее сообщалось, что имена Беллы Хадид и ее сестры Джиджи были обнаружены в файлах финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. По данным Министерства юстиции США, которое опубликовало новые документы, в одной из его электронных переписок речь шла о том, как манекенщицы смогли добиться успеха в модельном бизнесе.