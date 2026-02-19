Тайник с 64 тысячами пачек сигарет нашли в прибывшем в Сочи пассажирском автобусе

На крыше прибывшего в Сочи автобуса нашли партию сигарет на миллионы рублей

Тайник с 64 тысячами пачек сигарет нашли в прибывшем в Сочи из Абхазии пассажирском автобусе. Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Уточняется, что тайник обнаружили на крыше транспортного средства, которое прибыло в пункт пропуска Адлер. Стоимость партии сигарет без акцизных марок оценили в 8,7 миллиона рублей.

Было возбуждено уголовное дело о контрабанде табачной продукции в крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Уточняется, что санкция предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет, а также штраф до миллиона рублей.

Ранее иностранка привезла в Россию украшения на 18,5 миллиона рублей и попалась в аэропорту. Ювелирные изделия она привезла из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).