Бывший СССР
21:12, 19 февраля 2026Бывший СССР

Токаев на Совете мира выступил с одной инициативой по Трампу

Токаев на Совете мира предложил учредить премию мира имени Трампа
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Совета мира предложил учредить премию мира имени президента США Дональда Трампа. Трансляция его выступления доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Я предлагаю учредить специальную премию имени Трампа за выдающиеся достижения Дональда Трампа в миротворчестве», — заявил казахстанский лидер.

В ходе заседания Совета мира президент США Дональд Трамп заявил, что научился говорить слово «Азербайджан» красиво в присутствии президента страны Ильхама Алиева.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский пообещал выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в случае достижения справедливого мира для Украины.

