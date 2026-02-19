Токаев на Совете мира выступил с одной инициативой по Трампу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Совета мира предложил учредить премию мира имени президента США Дональда Трампа. Трансляция его выступления доступна на YouTube-канале Белого дома.
«Я предлагаю учредить специальную премию имени Трампа за выдающиеся достижения Дональда Трампа в миротворчестве», — заявил казахстанский лидер.
В ходе заседания Совета мира президент США Дональд Трамп заявил, что научился говорить слово «Азербайджан» красиво в присутствии президента страны Ильхама Алиева.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский пообещал выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в случае достижения справедливого мира для Украины.