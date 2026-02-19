США могут заключить с Россией договор и снять санкции. Что они хотят взамен?

Доцент Новикова: Тоннель под Беринговым проливом выгоден всем, кроме Евросоюза

Одним из самых любопытных пунктов «величайшей сделки», которую Россия будто бы предложила США, оказалось строительство тоннеля под Беринговым проливом. Есть мнение, что от реализации этого проекта выиграют не только Россия и США, но и другие государства. Впрочем, не обойдется и без проигравших, в число которых с большой вероятностью войдет Европейский союз. Однако есть ли реальное будущее у таких замыслов? На этот вопрос ответили экономисты, опрошенные «Лентой.ру».

Ресурсы Арктики заинтересуют США в первую очередь

По словам доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Павла Севостьянова, с наибольшей вероятностью американских бизнесменов могла бы заинтересовать та часть «величайшей сделки», в которой говорится о продаже арктической нефти и газа, а также редкоземельных металлов.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

С ним согласилась доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Она обратила внимание, что в мире уже разгорелась борьба за стратегические природные ресурсы. Повышенное внимание приковано как раз к территории Арктики. Этим, в частности, объясняется интерес США к Гренландии, которая находится на восьмом месте в мире по запасам редких металлов.

«Что же касается России, то наша страна отличается именно высоким уровнем диверсификации всех существующих в мире природных ресурсов, которые так необходимы при переходе мировой экономики на новый этап технологического прогресса (искусственный интеллект, центры обработки больших данных, микропроцессоры и прочее). Таким образом, Москва предложила США взаимовыгодный вариант разработки и использования существующих месторождений с российской стороны», — констатировала экономист.

Тоннель под Беринговым проливом позволит России и США обойти Евросоюз

Однако другие пункты сделки выглядят уже более спорно. Как пояснил Севостьянов, дата-центр с атомной электростанцией или тоннель под Беринговым проливом остаются слишком долгосрочными и капиталоемкими гипотезами. С одной стороны, тоннель обещает выгоды с точки зрения трансконтинентальной логистики и эффекта интеграции рынков. Однако рассуждать следует не только в рамках коммерческой логики, но и стратегической. Тоннель под Беринговым проливом мог бы стать элементом долгосрочного евразийско-североамериканского транспортного коридора и потенциально заинтересовать третьи страны, ориентированные на сухопутную логистику между Азией и рынками Северной Америки.

«Однако ключевые вопросы — объем грузопотока, сопоставимость затрат с морскими перевозками и политическая координация — пока остаются без убедительных ответов. Поэтому сегодня проект воспринимается скорее как символ технологического сотрудничества и геоэкономических амбиций, чем инициатива с просчитанной окупаемостью», — полагает Севостьянов.

6318559 25.08.2020 Маяк на мысе Дежнева в Чукотском автономном округе. Мыс Дежнева крайняя восточная точка Чукотского полуострова и, соответственно, крайняя восточная материковая точка России и всей Евразии. Владимир Астапкович / РИА Новости. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

С еще большим скепсисом отнесся к таким гипотезам ведущий научный сотрудник лаборатории исследований внешней торговли ИПЭИ Президентской академии Александр Фиранчук. Он напомнил, что эта идея, как и прежде, не выглядит как предмет серьезного экономического обсуждения. США до сих пор не имеют железнодорожного сообщения между своей основной железнодорожной сетью и Аляской. Создание железнодорожного коридора от основной территории США до Дальнего Востока России потребовало бы колоссальных, практически нереалистичных инвестиций, а эксплуатационные издержки сделали бы стоимость перевозок сопоставимой, а скорее всего, более высокой, чем авиаперевозки.

«При этом по времени морские перевозки уже сейчас могут быть сопоставимы или даже выгоднее», — убежден он.

В свою очередь, Новикова заметила, что если тоннель все-таки построят, то в выигрыше будут все, кроме Европейского союза, который без должного сотрудничества с Россией потеряет возможность конкурировать за наиболее рентабельные торговые маршруты.

«Инициатива будет перехвачена Россией и США», — пояснила экономист.

Строительство тоннеля под Беринговым проливом затянется на 10 лет

Между тем некоторые официальные российские лица смотря на проект строительства тоннеля с умеренным оптимизмом. Так, осенью 2025 года спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил о серьезном изучении этого вопроса. По его словам, такая цель достижима, хотя прежде чем двигаться к ней, Москве и Вашингтону нужно преодолеть политические противоречия.

В свою очередь, ученый Виктор Разбегин, полагает, что строительство такого объекта может обойтись в сумму от 7-8 до 12-15 миллиардов долларов. Из-за наличия в проливе двух островов потенциальный тоннель будет состоять из трех частей. Первая протянется на 4,5 километра между островами. Длина двух других будет сопоставима с Евротоннелем (51 километр) .

По мнению заведующего кафедрой гидравлики и гидротехнического строительства МГСУ Дмитрия Козлова, главная инженерная проблема при строительстве этого объекта — необходимость бурения и прокладки тоннеля под морским дном в условиях недостаточно изученной геологической структуры и в зоне мелкофокусных землетрясений, но при сейсмичности, не превышающей 7,5 баллов. Он полагает, что благодаря современным технологиям тоннель может обойтись в восемь миллиардов долларов, а его строительство продлится около десяти лет.

