Одним из самых любопытных пунктов «величайшей сделки», которую Россия будто бы предложила США, оказалось строительство тоннеля под Беринговым проливом. Есть мнение, что от реализации этого проекта выиграют не только Россия и США, но и другие государства. Впрочем, не обойдется и без проигравших, в число которых с большой вероятностью войдет Европейский союз. Однако есть ли реальное будущее у таких замыслов? На этот вопрос ответили экономисты, опрошенные «Лентой.ру».
Ресурсы Арктики заинтересуют США в первую очередь
По словам доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Павла Севостьянова, с наибольшей вероятностью американских бизнесменов могла бы заинтересовать та часть «величайшей сделки», в которой говорится о продаже арктической нефти и газа, а также редкоземельных металлов.
С ним согласилась доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Она обратила внимание, что в мире уже разгорелась борьба за стратегические природные ресурсы. Повышенное внимание приковано как раз к территории Арктики. Этим, в частности, объясняется интерес США к Гренландии, которая находится на восьмом месте в мире по запасам редких металлов.
«Что же касается России, то наша страна отличается именно высоким уровнем диверсификации всех существующих в мире природных ресурсов, которые так необходимы при переходе мировой экономики на новый этап технологического прогресса (искусственный интеллект, центры обработки больших данных, микропроцессоры и прочее). Таким образом, Москва предложила США взаимовыгодный вариант разработки и использования существующих месторождений с российской стороны», — констатировала экономист.
Тоннель под Беринговым проливом позволит России и США обойти Евросоюз
Однако другие пункты сделки выглядят уже более спорно. Как пояснил Севостьянов, дата-центр с атомной электростанцией или тоннель под Беринговым проливом остаются слишком долгосрочными и капиталоемкими гипотезами. С одной стороны, тоннель обещает выгоды с точки зрения трансконтинентальной логистики и эффекта интеграции рынков. Однако рассуждать следует не только в рамках коммерческой логики, но и стратегической. Тоннель под Беринговым проливом мог бы стать элементом долгосрочного евразийско-североамериканского транспортного коридора и потенциально заинтересовать третьи страны, ориентированные на сухопутную логистику между Азией и рынками Северной Америки.
«Однако ключевые вопросы — объем грузопотока, сопоставимость затрат с морскими перевозками и политическая координация — пока остаются без убедительных ответов. Поэтому сегодня проект воспринимается скорее как символ технологического сотрудничества и геоэкономических амбиций, чем инициатива с просчитанной окупаемостью», — полагает Севостьянов.
С еще большим скепсисом отнесся к таким гипотезам ведущий научный сотрудник лаборатории исследований внешней торговли ИПЭИ Президентской академии Александр Фиранчук. Он напомнил, что эта идея, как и прежде, не выглядит как предмет серьезного экономического обсуждения. США до сих пор не имеют железнодорожного сообщения между своей основной железнодорожной сетью и Аляской. Создание железнодорожного коридора от основной территории США до Дальнего Востока России потребовало бы колоссальных, практически нереалистичных инвестиций, а эксплуатационные издержки сделали бы стоимость перевозок сопоставимой, а скорее всего, более высокой, чем авиаперевозки.
«При этом по времени морские перевозки уже сейчас могут быть сопоставимы или даже выгоднее», — убежден он.
В свою очередь, Новикова заметила, что если тоннель все-таки построят, то в выигрыше будут все, кроме Европейского союза, который без должного сотрудничества с Россией потеряет возможность конкурировать за наиболее рентабельные торговые маршруты.
«Инициатива будет перехвачена Россией и США», — пояснила экономист.
Строительство тоннеля под Беринговым проливом затянется на 10 лет
Между тем некоторые официальные российские лица смотря на проект строительства тоннеля с умеренным оптимизмом. Так, осенью 2025 года спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил о серьезном изучении этого вопроса. По его словам, такая цель достижима, хотя прежде чем двигаться к ней, Москве и Вашингтону нужно преодолеть политические противоречия.
В свою очередь, ученый Виктор Разбегин, полагает, что строительство такого объекта может обойтись в сумму от 7-8 до 12-15 миллиардов долларов. Из-за наличия в проливе двух островов потенциальный тоннель будет состоять из трех частей. Первая протянется на 4,5 километра между островами. Длина двух других будет сопоставима с Евротоннелем (51 километр) .
По мнению заведующего кафедрой гидравлики и гидротехнического строительства МГСУ Дмитрия Козлова, главная инженерная проблема при строительстве этого объекта — необходимость бурения и прокладки тоннеля под морским дном в условиях недостаточно изученной геологической структуры и в зоне мелкофокусных землетрясений, но при сейсмичности, не превышающей 7,5 баллов. Он полагает, что благодаря современным технологиям тоннель может обойтись в восемь миллиардов долларов, а его строительство продлится около десяти лет.