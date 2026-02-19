Участник СВО записал обращение после скандала из-за фейковой награды военкора «Ахмата»

Участник СВО Гольман призвал к осторожности после скандала с военкором «Ахмата»

Участник специальной военной операции (СВО) Евгений Гольман записал обращение с призывом быть осторожными после скандала с военкором спецназа «Ахмат» Михаилом Негматовым, которого обвинили в ношении фейковой высшей награды ЧВК «Вагнер». Видео Гольман выложил в Telegram.

Обращение Гольман адресовал встречающимся с ветеранами СВО депутатам Госдумы. Он призвал их проверять, с кем они устраивают мероприятия и фотографируются, так как после встречи «ряженые-наряженые» россияне используют фото с парламентариями в собственных интересах.

«Хотел бы сказать по поводу нынешних маргинальных дел, которые происходит в Госдуме (...) Я понимаю, что проверить всех невозможно, но будьте бдительны (...) Не ходите фотографироваться, с кем попало, тем более если там (на форме) висят такие звезды как платиновая», — заявил он.

Ранее Негматова обвинили в неправомерном ношении высшей награды ЧВК «Вагнер» — «платиновой звезды героя». На странице военкора «Ахмата» обнаружились фотографии, на которых он с этой медалью запечатлен рядом с депутатом Госдумы и председателем «Справедливой России» Сергеем Мироновым, сотрудником Духовного управления мусульман РФ и командиром «Ахмата» Апти Алаудиновым.

Михаил Негматов (слева) и Апти Алаудинов Фото: Михаил Негматов / VKontakte

Основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин сообщал, что подобная награда вручается в основном рядовому и сержантскому составу, командиры же могут получить ее лишь посмертно. Из его слов следует, что награда является редчайшей — по состоянию на март 2023 года было вручено всего 26 таких медалей, а уже к концу года «Вагнер» был расформирован после вооруженного мятежа.

Ситуацию с наградой Негматов не комментировал.