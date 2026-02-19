Реклама

18:31, 19 февраля 2026

Украине предрекли волну политических переворотов

Политолог Дудчак: Стихийные народные возмущения будут на Украине все чаще
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Стихийные народные государственные перевороты могут возникать на территории Украины все чаще, считает политолог Александр Дудчак. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее военный блогер Борис Рожин сообщил, что в селе в Киевской области произошел госпереворот. Автор отмечает, что именно мелкие села стали основным источником пополнения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и, как следствие, облав территориальных центров комплектования (ТЦК).

Политолог отметил, что подобные народные волнения могут происходить все чаще и чаще. Также он добавил, что со временем у Украины может не оставаться сил для их подавления, поскольку все резервы перекинуты на фронт.

«Люди чувствуют себя обреченными при этой власти, при этом режиме. Никакого просвета для них нет, людей стравливают друг с другом, также влияет гнетущая обстановка вокруг, поэтому такая ситуация может повторяться», — прокомментировал Дудчак.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, сообщил, что на Украине мог произойти военный переворот. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский отстранен от реальной власти, особенно над военным сектором.

