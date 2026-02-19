Украинский чиновник Субботенко якобы нашел $653 тыс. в гараже умершей бабушки

Украинский чиновник хранил сотни тысяч долларов — он объяснил наличие у него крупной суммы в валюте тем, что нашел деньги в гараже давно умершей бабушки. Об этом пишет издание 368.media.

Речь идет о врио председателя Государственной экологической инспекции Украины Александре Субботенко. В 2024 году чиновник задекларировал 653 тысяч долларов наличными. Антикоррупционному ведомству НАПК он объяснил это тем, что средства якобы находились в гараже на даче, которую он получил по наследству от бабушки. Она умерла в 2020 году.

Субботенко отметил, что деньги заработали его бабушка и дедушка, у которых якобы были деловые связи за рубежом. При этом журналисты выяснили, что бабушка чиновника не занималась предпринимательством, а всю жизнь работала в государственной сфере на низовых должностях.

Ранее немецкие СМИ написали, что коррупция остается серьезной проблемой для Украины. Авторы материала констатировали, что коррупционные скандалы на Украине также все больше подрывают доверие к ее ключевым западным партнерам.

До этого сообщалось, что власти Украины «умудрились украсть деньги» на печати информационных материалов по борьбе с коррупцией. Российские силовики смогли получить доступ к файлообменнику министра культуры Украины Татьяны Бережной и подразделений пропаганды Вооруженных сил Украины.