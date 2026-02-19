В Кремле высказались о месте и дате проведения новых переговоров по Украине

Москва пока не может анонсировать дату и место проведения следующего раунда переговоров по урегулированию украинского конфликта, так как отсутствует конкретика. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Мы пока не анонсируем. Как только будет конкретика, так же, как в прошлый раз, мы вас сразу же проинформируем», — сказал представитель Кремля.
Песков также подчеркнул, что даты нового раунда еще неизвестны. «Нет», — ответил он на соответствующий вопрос.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что следующий раунд переговоров между Россией и Украиной состоится в Швейцарии.
До этого завершился второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США в Женеве. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал их как «тяжелые, но деловые». Помощник российского лидера подчеркнул, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.