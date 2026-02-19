В МИД раскрыли детали трехсторонних переговоров по Украине

Галузин: Переговоры по Украине идут тяжело, но продолжаются

Трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине продолжаются, несмотря на всю сложность процесса. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, комментируя итоги женевских встреч, передает РИА Новости.

«Тяжело, но продолжаем разговаривать», — оценил дипломат ход переговорного процесса. Галузин, лично участвовавший в третьем раунде консультаций, отметил, что в Женеве обсуждался весь комплекс вопросов, связанных с поиском политико-дипломатического решения кризиса.

Замглавы МИД РФ выразил удовлетворение динамикой диалога, напомнив, что за месяц прошли три раунда переговоров: в 20-х числах января, 4-5 февраля и 17-18 февраля. При этом место и сроки следующей встречи пока не определены. По словам Галузина, главное — не географическое положение площадки, а содержательная часть, и диалог, по заявлению главы российской делегации Владимира Мединского, будет продолжен.

17 и 18 февраля в Женеве прошли трехсторонние переговоры России, Украины и США по урегулированию украинского конфликта. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал их как «тяжелые, но деловые». Помощник российского лидера подчеркнул, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.

18 февраля Трамп после переговоров в Женеве назвал продолжение украинского конфликта несправедливым по отношению к американским налогоплательщикам, которым пришлось его «оплачивать».