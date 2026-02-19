Реклама

Власти Польши впервые прокомментировали слухи о требовании репараций от России

Шлапка: Польша соберет данные для иска, чтобы потребовать репарации от России
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Власти Польши впервые прокомментировали новость, вышедшую у газеты The Financial Times (FT), которая подогрела слухи, что страна намерена требовать репарации от России. По словам пресс-секретаря кабмина Адама Шлапка, на текущем этапе проводится научная работа по оценке потерь, передает PolsatNews.

«Мы собираем данные», — сказал представитель кабинета министров в программе «Граффити».

Польша занялась подготовкой иска к РФ с требованием репараций по итогам Втором мировой войны. По информации FT, премьер страны Дональд Туск поручил провести исследовательскую работу по оценке ущерба, который Варшава понесла от действий Москвы в тот исторический период.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на притязания польских властей напомнила о более ранних долгах страны. Она указала, что Варшава оплатила «еще не все счета» супруги Лжедмитрия I и Лжедмитрия II Марины Мнишек.

