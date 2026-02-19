Захарова раскритиковала заявление американцев о переговорах в Женеве

Захарова: Американцы позволили себе неуместные заявления о переговорах в Женеве

Американский госсекретарь Марко Рубио позволил себе некорректное и неуместное заявление, говоря, что США стали единственной страной, усадившей Россию и Украину за стол переговоров. Так его слова о трехсторонних переговорах в Женеве прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

«Заявлять о том, что только США удалось "усадить Россию и Украину за стол переговоров", как минимум некорректно. Да и сама терминология едва ли уместна с точки зрения дипломатии», — подчеркнула она.