14:26, 19 февраля 2026Мир

Захарова раскритиковала заявление американцев о переговорах в Женеве

Захарова: Американцы позволили себе неуместные заявления о переговорах в Женеве
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Американский госсекретарь Марко Рубио позволил себе некорректное и неуместное заявление, говоря, что США стали единственной страной, усадившей Россию и Украину за стол переговоров. Так его слова о трехсторонних переговорах в Женеве прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

«Заявлять о том, что только США удалось "усадить Россию и Украину за стол переговоров", как минимум некорректно. Да и сама терминология едва ли уместна с точки зрения дипломатии», — подчеркнула она.

