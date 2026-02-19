Реклама

21:13, 19 февраля 2026Мир

Захарова призвала Лондон перестать искать врагов

Захарова: Великобритании нужно решить свои проблемы, а не придумывать врагов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Лондону давно нужно заняться своими проблемами, а не придумывать врагов и несуществующие истории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.

Она прокомментировала задержание младшего брата короля Великобритании Карла III Эндрю. «Британской правоохранительной системе давно нужно было заняться проблемами собственной страны», — призвала она.

Как указала дипломат, Лондон «заигрался в придуманных врагов, якобы плохую Россию». Она отметила, что он не обращал никакого внимания на «безобразия собственных первых лиц».

Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор «не стоит выше закона» и должен рассказать властям Великобритании и США о своих связях с Джеффри Эпштейном.

