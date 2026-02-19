Реклама

Жена Константина Эрнста показала лицо без макияжа крупным планом

Жена продюсера Константина Эрнста Софья показала лицо без макияжа крупным планом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @sofyapavlovna

Жена генерального директора Первого канала Константина Эрнста российская актриса Софья Эрнст показала внешность без макияжа. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя артистка продемонстрировала крупным планом лицо без декоративной косметики и фильтров. При этом она надела белую бейсболку и серый шарф, а также похвасталась новым маникюром.

«Сегодня впервые почувствовала, что скоро весна. Брови вернулись по многочисленным заявкам», — указала в подписи избранница продюсера.

Ранее в феврале образ Софьи Эрнст с осветленными бровями на «Золотом орле» раскритиковали в сети. В свою очередь, в ноябре 2025 года она также пришла на день рождения ведущей Ксении Собчак с обесцвеченными бровями.

