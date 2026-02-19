Жена Константина Эрнста показала лицо без макияжа крупным планом

Жена продюсера Константина Эрнста Софья показала лицо без макияжа крупным планом

Жена генерального директора Первого канала Константина Эрнста российская актриса Софья Эрнст показала внешность без макияжа. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя артистка продемонстрировала крупным планом лицо без декоративной косметики и фильтров. При этом она надела белую бейсболку и серый шарф, а также похвасталась новым маникюром.

«Сегодня впервые почувствовала, что скоро весна. Брови вернулись по многочисленным заявкам», — указала в подписи избранница продюсера.

Ранее в феврале образ Софьи Эрнст с осветленными бровями на «Золотом орле» раскритиковали в сети. В свою очередь, в ноябре 2025 года она также пришла на день рождения ведущей Ксении Собчак с обесцвеченными бровями.