Джонни Депп оказал помощь звезде «Анатомии страсти» незадолго до его кончины

Джонни Депп предложил тяжелобольному Эрику Дэйну бесплатно жить в своем доме

Американский актер Джонни Депп помог улучшить финансовое положение звезды сериала «Анатомия страсти» Эрика Дэйна, страдавшего от бокового амиотрофического склероза. Об этом пишет Daily Mail.

По данным источника, Депп и Дэйн познакомились через общих друзей несколько лет назад. После новостей о диагнозе Эрика Джонни захотел оказать ему посильную финансовую помощь, чтобы актер мог сосредоточиться на борьбе с болезнью.

Сообщается, что Депп предложил Дэйну бесплатно жить в одном из его домов в Лос-Анджелесе. «Он сказал Эрику платить за аренду столько, сколько он сможет, или вообще нисколько», — поделились собеседники издания.

Эрика Дэйна не стало 19 февраля в возрасте 53 лет. Еще в апреле 2025 года у актера диагностировали боковой амиотрофический склероз — это неизлечимое заболевание центральной нервной системы, которое приводит к атрофии мышц и параличу конечностей. По словам коллеги Дэйна Патрика Демпси, незадолго до кончины он утратил способность говорить.