Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:05, 20 февраля 2026Культура

Джонни Депп оказал помощь звезде «Анатомии страсти» незадолго до его кончины

Джонни Депп предложил тяжелобольному Эрику Дэйну бесплатно жить в своем доме
Ольга Коровина

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Американский актер Джонни Депп помог улучшить финансовое положение звезды сериала «Анатомия страсти» Эрика Дэйна, страдавшего от бокового амиотрофического склероза. Об этом пишет Daily Mail.

По данным источника, Депп и Дэйн познакомились через общих друзей несколько лет назад. После новостей о диагнозе Эрика Джонни захотел оказать ему посильную финансовую помощь, чтобы актер мог сосредоточиться на борьбе с болезнью.

Сообщается, что Депп предложил Дэйну бесплатно жить в одном из его домов в Лос-Анджелесе. «Он сказал Эрику платить за аренду столько, сколько он сможет, или вообще нисколько», — поделились собеседники издания.

Эрика Дэйна не стало 19 февраля в возрасте 53 лет. Еще в апреле 2025 года у актера диагностировали боковой амиотрофический склероз — это неизлечимое заболевание центральной нервной системы, которое приводит к атрофии мышц и параличу конечностей. По словам коллеги Дэйна Патрика Демпси, незадолго до кончины он утратил способность говорить.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о звонке испуганного Байдена Путину

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    Свиней заставили перерабатывать в российском городе

    В Германии захотели изменений на границе с Польшей

    В Германии признали невозможность победы над Россией на поле боя

    Залужный сравнил армию России с Майком Тайсоном

    Сын Кадырова запустил флешмоб

    Водонаева внезапно заговорила о пересадке волос

    Российский тренер ударил воспитанника доской для плавания и силой окунул под воду

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok