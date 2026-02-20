Герой мема «Филяй-филяй» снялся в трусах для бренда

Герой мема «Филяй-филяй» Самуэль Домен в откровенном виде снялся для бренда

Герой популярного мема «Филяй-филяй», немецкий блогер Самуэль Домен снялся в откровенном виде для бренда нижнего белья, домашней одежды и текстиля Schiesser. Публикация появилась на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах инфлюэнсер позировал в синих и белых облегающих трусах указанной марки, демонстрируя татуировки на полуобнаженном теле. «Новая коллекция 95-5 Schiesser», — указал он в подписи.

Поклонницы блогера высказали мнение о съемке в комментариях. «Очаровательный мужчина! Отличная фигура, выглядит сексуально», «Опять что-то давление подскочило», «Очень горячо», «Можно смотреть вечно», «Здесь идеально все», — восхитились фанатки.

В текущем месяце Домен рассказал о желании посетить Россию.

Мем «Филяй-филяй» покорил Рунет в конце 2025 года. В набравшем популярность видео Домен без рубашки танцует под песню Vielleicht Vielleicht в исполнении MilleniumKid x JBS. Ролик с ним особенно понравился русскоязычным женщинам: в комментариях его называли «сыном маминой подруги». Также пользовательницы сети шутили, что при просмотре видео с немецким блогером у них «раньше времени началась овуляция».

Самуэль Домен родился в 2001 году в Германии. Он получил экономическое образование и работает бухгалтером, совмещая данную деятельность с модельной. В 2025 году он принял участие в шоу «Топ-модель по-немецки» и стал одним из самых ярких героев проекта.

