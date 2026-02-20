Реклама

17:24, 20 февраля 2026

40-летняя российская актриса раскрыла секреты стройности

Российская актриса Анна Пескова призналась, что ни разу в жизни не ела бургер
Екатерина Ештокина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известная российская актриса, звезда сериала «Тест на беременность» Анна Пескова раскрыла секреты стройности. Интервью публикует портал «Леди Mail».

40-летняя артистка призналась, что ни разу в жизни не ела бургер. При этом она подчеркнула, что не поддерживает соблюдение диет. «Диеты я не приветствую, так как всецело за здоровый образ жизни и за правильное питание. Буквально на днях обсуждала с подругами, что ни разу в жизни не ела бургер. Отдельно мясо с овощами — да. Но чтобы еще и соус, и хлеб — нет, никогда», — пояснила Пескова.

Кроме того, знаменитость уточнила, что регулярно устраивает семейные кулинарные вечера, однако не пробует получившиеся блюда. Также собеседница издания равнодушна к десертам.

Не испытываю особого интереса к столь калорийной пище. Так же, как не испытываю интереса к сахару: я вообще не ем сладкое, и мне все эти пирожные и конфеты — невкусно. Я даже на собственной свадьбе торт не ела

Анна Пескова актриса

В то же время Пескова подчеркнула, что занимается спортом. В случае, если нет возможности провести полноценную тренировку, актриса отправляется гулять как минимум на четверть часа.

Ранее в феврале звезда «Ералаша» раскрыла секреты стройности на фото в купальнике. Российская актриса Анна Цуканова-Котт объяснила, что старается есть два раза в день в 13 и 17 часов.

