15:23, 20 февраля 2026Мир

Каллас раскрыла планы ЕС на 23 февраля

Каллас заявила, что страны ЕС примут 20-й пакет санкций против РФ 23 февраля
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила уверенность, что страны ЕС утвердят новый пакет санкций против России 23 февраля. Ее слова приводит ТАСС.

«В понедельник мы примем 20-й пакет санкций против России», — раскрыла она планы организации.

Ранее стало известно, что странам ЕС на встрече, состоявшейся 20 февраля, не удалось согласовать новый пакет санкций против России.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание нового пакета антироссийских санкций и призвала Евросоюз оперативно утвердить его. 20-й пакет санкций, по словам чиновницы, затронет энергетику, финансовые услуги и торговлю.

