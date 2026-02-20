Мужчина годами жил в номере гостиницы и попытался выдать себя за ее владельца

Мужчина жил в номере отеля, попытался выдать себя за владельца и угодил в тюрьму

Мужчина годами жил в номере гостиницы New Yorker, попытался выдать себя за ее владельца и угодил в тюрьму. Об этом пишет издание People.

Уточняется, что житель Нью-Йорка Микки Баррето жил в отеле с 2018 года и не платил за аренду. Он добился этого права, после того как подал иск, ссылаясь на закон от 1969 года, который устанавливает потолок на повышение арендной платы и ограничение полномочий владельцев недвижимости по выселению арендаторов. Адвокат отвечающей стороны не пришел на слушание, поэтому суд постановил, что Баррето может жить в номере бессрочно.

Сообщается, что в мае 2019 года мужчина загрузил поддельные документы на сайт городского реестра, в том числе акт, по которому право собственности на гостиницу якобы переходит к нему. «Затем Баррето начал выдавать себя за владельца отеля, требуя арендной платы от одного из арендаторов, а также требуя регистрацию отеля на свое имя», — говорится в пресс-релизе окружной прокуратуры Манхэттена.

Вскоре к мужчине подал иск настоящий владелец. В результате суд запретил Баррето выдвигать дальнейшие ложные заявления. В 2024 году его выселили из гостиницы и предъявили обвинение по 24 пунктам, а после отправили на психиатрическое лечение. 18 февраля 2026 года Баррето признал себя виновным в мошенничестве. Его приговорили к шести месяцам тюремного заключения и пяти годам условного срока.

Ранее жителя Техаса посадили в тюрьму за аферу с билетами, благодаря которой ему удалось оформить почти две тысячи бесплатных перелетов по стране. Он работал в американской авиакомпании Mesa Airlines и пользовался служебным положением.