МЧС: На месте аварии на Байкале можно ездить только на СВП

На месте аварии с китайскими туристами на Байкале отсутствовала переправа, в том районе можно ездить только на суднах на воздушной подушке (СВП). Об этом РИА Новости сообщил представитель Главного управления МЧС по Иркутской области.

«Переправы в месте ЧП с авто с туристами на Байкале нет, там можно передвигаться только на судне с воздушной подушкой — хивусе», — пояснил он. Кроме того, уточняется, что в Генеральное консульство КНР в Иркутске поступила информация о произошедшем.

20 февраля автомобиль УАЗ с китайскими туристами провалился под лед на озере Байкал. Всего в салоне находилось девять человек, восемь из них не выжили. Также стало известно, что водитель нарушил правила безопасности.