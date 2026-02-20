Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

15:06, 20 февраля 2026Путешествия

На месте аварии с китайскими туристами на Байкале отсутствовала переправа

МЧС: На месте аварии на Байкале можно ездить только на СВП
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

На месте аварии с китайскими туристами на Байкале отсутствовала переправа, в том районе можно ездить только на суднах на воздушной подушке (СВП). Об этом РИА Новости сообщил представитель Главного управления МЧС по Иркутской области.

«Переправы в месте ЧП с авто с туристами на Байкале нет, там можно передвигаться только на судне с воздушной подушкой — хивусе», — пояснил он. Кроме того, уточняется, что в Генеральное консульство КНР в Иркутске поступила информация о произошедшем.

20 февраля автомобиль УАЗ с китайскими туристами провалился под лед на озере Байкал. Всего в салоне находилось девять человек, восемь из них не выжили. Также стало известно, что водитель нарушил правила безопасности.

