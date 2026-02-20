На Западе заявили о тяжелой форме «русофрении» у канцлера Германии

Журналист Макдональд: Мерц крайне непоследователен в своих словах о России

В последнее время канцлер Германии Фридрих Мерц показывает крайнюю непоследовательность в своих заявлениях о России. Такое мнение выразил ирландский журналист Брайан Макдональд в соцсети X.

«Месяц назад Мерц говорил о России как о европейском соседе, с которым в конечном итоге придется восстановить равновесие. Теперь он описывает Россию как страну, находящуюся в состоянии глубокого варварства. Неужели Мерц подхватил тяжелую форму русофрении?» — заявил он.

В четверг, 19 февраля, Мерц заявил, что практически невозможно восстановить диалог с президентом России Владимиром Путиным. Он также исключил возобновление поставок российской нефти, пока продолжаются боевые действия на Украине.

Однако ранее немецкий канцлер утверждал, что Европейский союз всегда готов к переговорам с Россией, но планирует проводить их без создания параллельных каналов связи.