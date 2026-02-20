Умер солист культовой группы Shortparis Николай Комягин. Что случилось с 39-летним артистом?

Актер и вокалист группы Shortparis Николай Комягин умер в 39 лет

Солист музыкальной группы Shortparis Николай Комягин умер в возрасте 39 лет. Об этом заявила журналистка Ксения Собчак.

Артист почувствовал недомогание после тренировки по боксу. Отмечается, что у него не выдержало сердце.

Информацию о гибели музыканта подтвердила менеджер Shortparis Марина Косухина в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Она не привела подробности смерти Комягина.

Николая с нами больше нет. Журналистов прошу иметь уважение и не трогать нас в ближайшее время Марина Косухина менеджер Shortparis

Комягин основал Shortparis в 2012 году

Комягин родился в Новокузнецке в 1987 году, получил образование искусствоведа и историка. Там он познакомился с музыкантами Александром Иониным и Павлом Лесниковым, с которыми в 2010-м переехал в Санкт-Петербург.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Группу Shortparis артисты основали в 2012 году, тогда же к коллективу присоединился музыкант Данила Холодков. Первый сингл Amsterdam и клип на него вышел у группы в конце 2012 года.

Shortparis обрели популярность в середине 2010-х

Коллектив выпустил четыре студийных альбома. Последняя пластинка «Яблонный сад» вышла в 2021 году. В 2023-м Shortparis выпустили мини-альбом «Гроздья гнева». Последней большой работой группы стало создание саундтрека к фильму «Лимонов. Баллада об Эдичке» Кирилла Серебренникова, премьера которого состоялась в мае 2024-го в Каннах.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Комягин с группой также появился в эпизоде фильма Серебренникова «Лето» о Викторе Цое. Помимо этого, артист исполнил роль поэта Владимира Маяковского в сериале Данилы Козловского «Карамора».

Shortparis выступали на таких крупных российских фестивалях, как Signal и «Архстояние», а также активно гастролировали по Европе и странам СНГ

Группу Shortparis требовали признать иноагентом

В 2023 году организация «Зов народа» потребовала признать музыкантов группы Shortparis иностранными агентами, а также проверить их на предмет дискредитации армии. Поводом назывались «резкие высказывания солиста Shortparis Николая Комягина против спецоперации» и участие музыканта в протестном митинге в Санкт-Петербурге, после которого он был привлечен к административной ответственности.

В том же году концерт коллектива в Краснодаре отменили после жалобы активиста движения «Царьград».