Петросян с падением откататала произвольную программу на Олимпиаде

Российская фигуристка Аделия Петросян с падением откатала произвольную программу на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Спортсменка не смогла приземлить четверной тулуп. Все остальные элементы россиянка исполнила чисто.
За свой прокат россиянка получила 141.64 балла, по сумме двух программ у нее 214.53. Она идет на промежуточном втором месте и уступает 0,38 балла лидирующей американке Эмбер Гленн. Произвольную программу представят еще четыре спортсменки.
Ранее букмекеры оценили вероятность падения Петросян в произвольной программе. На это событие можно было поставить с коэффициентом 2,65.
Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko