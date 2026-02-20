Аделия Петросян с падением откататала произвольную программу на Олимпиаде

Российская фигуристка Аделия Петросян с падением откатала произвольную программу на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменка не смогла приземлить четверной тулуп. Все остальные элементы россиянка исполнила чисто.

За свой прокат россиянка получила 141.64 балла, по сумме двух программ у нее 214.53. Она идет на промежуточном втором месте и уступает 0,38 балла лидирующей американке Эмбер Гленн. Произвольную программу представят еще четыре спортсменки.

Ранее букмекеры оценили вероятность падения Петросян в произвольной программе. На это событие можно было поставить с коэффициентом 2,65.