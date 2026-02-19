Реклама

Спорт
23:08, 19 февраля 2026Спорт

Оценена вероятность падения Петросян в произвольной программе на Олимпиаде

Вероятность падения Петросян в произвольной программе оценили коэффициентом 2,65
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Букмекеры оценили вероятность падения российской фигуристки Аделии Петросян в произвольной программе на зимних Олимпийских играх 2026 года. Об этом сообщает Betonmobile.

На это событие можно поставить с коэффициентом 2,65. Кроме того, с коэффициентом 1,15 можно поставить на то, что среди участниц сильнейшей разминки будет хотя бы одно падение.

Ранее стало известно, что на произвольной программе у женщин-одиночниц присутствует бывшая российская фигуристка Мария Шарапова. Уточняется, что бывшая первая ракетка мира будет сидеть на специальных местах, предназначенных для знаменитых спортсменов.

Соревнования у фигуристок начались 19 февраля в 21:00 по московскому времени. Петросян выступит в последней, сильнейшей разминке и выйдет на лед в 00:16 по Москве. После короткой программы россиянка занимает пятое место с 72,89 балла. Лидирует японка Ами Накаи (78,71 балла).

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

