Произвольную программу фигуристок-одиночниц на Олимпиаде посетит Шарапова

Произвольную программу фигуристок-одиночниц на Олимпиаде посетит Мария Шарапова

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова посетит произвольную программу в женском одиночном фигурном катании на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает Sport24.

Уточняется, что бывшая первая ракетка мира будет сидеть на специальных местах, предназначенных для знаменитых спортсменов.

Соревнования у фигуристок начнутся 19 февраля в 21:00 по московскому времени. Россиянка Аделия Петросян выступит в последней, сильнейшей разминке и выйдет на лед в 00:16 по Москве. После короткой программы Петросян занимает пятое место с 72,89 балла. Лидирует японка Ами Накаи (78,71 балла).

Шарапова — победительница 39 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), в 2005-м она была первой ракеткой мира. В разные годы спортсменка выигрывала все турниры серии «Большого шлема». В 2012-м россиянка завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Лондоне.